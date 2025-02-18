В России рассказали об исходе вероятных переговоров Путина и Зеленского

Политолог Мирзаян: Переговоры Путина и Зеленского могут быть, но без документов

Переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского могут состояться, однако никаких документов на них подписываться не будет. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, чьи слова приводит «Абзац».

Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом политолог подчеркнул, что по итогам вероятной встречи никаких документов подписываться не будет в связи с истечением сроков полномочий Зеленского на посту президента.

«Российская позиция с публичной точки зрения очень правильная. Если Путин скажет, что он не готов разговаривать с Зеленским, то это будет плохо для международной репутации. Москва теоретически готова, но остается два юридических аспекта: нелегитимность Зеленского и его же запрет на общение с Путиным», — сказал Мирзаян.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.