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07:30, 18 февраля 2025Россия

В России школьник выпал с подоженного им балкона

В Ивановской области школьник выпал с подоженного им же балкона
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Кинешме Ивановской области школьник выпал с балкона, который сам же поджег. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Пожар начался на балконе дома на улице 2-я Львовская. Он распространился на два балкона на пятом этаже, его уже потушили.

«Отец уложил спать ребенка и отправился в магазин. Пока никого не было дома, первоклассник решил поиграть с огнем: поджег бумагу и бросил ее на балкон», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что мальчик выпал с балкона, так как испугался, что квартира закрыта. В результате пострадавшего доставили в больницу с переломами. Других подробностей о ситуации в МЧС не привели.

Ранее во Владикавказе 12-летний школьник выпал с пятого этажа и выжил. Ребенок играл с сестрой в комнате, забрался на подоконник, после чего не удержался и упал с высоты пятого этажа.

ЖЗЛ
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