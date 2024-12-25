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11:25, 25 декабря 2024Россия

Российский школьник выжил после падения с пятого этажа

Во Владикавказе школьник выпал с пятого этажа и выжил
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Во Владикавказе 12-летний школьник выпал с пятого этажа и выжил. Об этом сообщили в СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

По данным ведомства, ребенок играл с сестрой в комнате, забрался на подоконник, после чего не удержался и упал с высоты пятого этажа. Он выжил, но получил многочисленные травмы.

Мальчика доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Пермском крае подростки по очереди выпали из окна многоэтажки после ссоры. Девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а молодого человека спасти не удалось.

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