В России стало меньше бесхозных домов

Росреестр: Количество бесхозных объектов в ЕГРН сократилось почти вдвое

Количество объектов в едином госреестре недвижимости (ЕГРН), в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях, за пять лет сократилось на 41 процент, с 48 до 28,4 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

В настоящее время доля таких объектов в ЕГРН составляет 16,6 процента. В начале 2020 года она составляла 28,9 процента. По словам главы ведомства Олега Скуфинского, это связано с началом реализации в 2022 году госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

В 2025 году планируется проанализировать сведения о 3,9 миллиона объектах недвижимости без прав, содержащихся в ЕГРН.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил передавать бесхозные доли в квартирах соседям. Он напомнил, что в настоящее время в России нет единообразной практики наследования выморочного имущества. Если наследовать недвижимость некому, она выставляется государством на торги или предоставляется в аренду по условиям соцнайма. В случае с долями такая схема трудновыполнима.