Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:46, 18 февраля 2025Экономика

В России стало меньше бесхозных домов

Росреестр: Количество бесхозных объектов в ЕГРН сократилось почти вдвое
Мария Черкасова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Количество объектов в едином госреестре недвижимости (ЕГРН), в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях, за пять лет сократилось на 41 процент, с 48 до 28,4 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

В настоящее время доля таких объектов в ЕГРН составляет 16,6 процента. В начале 2020 года она составляла 28,9 процента. По словам главы ведомства Олега Скуфинского, это связано с началом реализации в 2022 году госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

В 2025 году планируется проанализировать сведения о 3,9 миллиона объектах недвижимости без прав, содержащихся в ЕГРН.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил передавать бесхозные доли в квартирах соседям. Он напомнил, что в настоящее время в России нет единообразной практики наследования выморочного имущества. Если наследовать недвижимость некому, она выставляется государством на торги или предоставляется в аренду по условиям соцнайма. В случае с долями такая схема трудновыполнима.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

      Минобороны России создало новую систему внедрения инноваций

      Россиянам подсказали новый способ заработать

      Врач похудела на 42 килограмма благодаря одному занятию

      Украинский военком призвал блокировать карты и мобильную связь уклонистам

      45-летняя Виктория Боня без штанов снялась в откровенных позах

      В российском регионе мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС

      Одна из стран G7 оценила идею возвращения России в клуб

      Парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений

      Ушаков раскрыл подробности итогов переговоров России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше