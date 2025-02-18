Глава СПЧ Фадеев о лжи Каллас: Вряд ли ее что-то проймет

Главу евродипломатии Каю Каллас вряд ли удастся переубедить после ее слов о том, что жертв среди мирных жителей России из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, его слова приводит KP.RU.

Как заявил Фадеев, он уже отправил в офис Каллас доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей. Он добавил, что регулярно рассылает эти данные журналистам, общественникам и парламентариям Евросоюза.

«Вряд ли ее что-то проймет. Тем не менее мы посчитали нужным направить ей эту информацию», — высказался общественник о лжи еврочиновницы.

16 февраля сообщалось о смерти нескольких мирных жителей Белгородской области после удара дрона ВСУ.