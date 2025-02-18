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12:22, 18 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможном появлении миротворцев на Украине

Депутат Чепа: Миротворцы на Украине могут быть только из нейтральных стран
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Появление миротворцев на Украине может обсуждаться, но контингент должен состоять только из представителей стран, занимавших нейтральную позицию в конфликте, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Относительно миротворческого контингента, который может отправить Европа, хочется отметить, что из восьми участников встречи в Париже, где обсуждался этот вопрос, половина высказалась против и заявила, что не станет отправлять своих людей на Украину, — сказал Чепа. — И, думаю, число таких стран со временем будет увеличиваться».

Политик добавил, что решение о возможности появления на Украине миротворческого контингента пока не принято. Будет ли в этом необходимость, станет ясно только после переговоров.

«Если такое решение все же примут, то речь должна идти о стране, которая занимала нейтральную позицию в отношении этого конфликта. Может, это будет Венгрия. Может, Индия. Но, пока мы не увидим деталей договора, говорить о чем-либо рано», — заключил депутат.

Ранее газета The New York Times написала, что в качестве наиболее вероятных гарантий безопасности России, и Украине для урегулирования вооруженного конфликта эксперты предложили ввод миротворцев на Украину из 7,5 тысячи человек и ее отказ от членства в НАТО.

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