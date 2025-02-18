В российском городе мужчина упал из-за неочищенного снега и получил тяжелую травму

В Ноябрьске мужчина упал из-за неочищенного снега и сломал копчик

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) мужчина упал во дворе, из-за не чищенного там снега и получил тяжелую травму. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте».

По словам пострадавшего, территорию возле подъезда дома №44 на улице Ленина не чистили от снега и наледи с декабря прошлого года. «Из-за того что ЖЭУ не чистит территорию по адресу Ленина, 44, первый подъезд, я поскользнулся и упал. Получил перелом копчика», — пожаловался местный житель.

В Ноябрьском отделе департамента государственного жилищного надзора ЯНАО журналистам URA.RU ответили, что официальная жалоба на неочищенную территорию по этому адресу поступала 7 февраля. Уборку снега возле дома 44, а также нескольких соседних планируют провести в ближайшие дни, однако срок проверки в ведомстве при этом не назвали.

Накануне стало известно, что петербурженка получила 500 тысяч рублей за падение на не чищенном от снега тротуаре.