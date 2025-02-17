Пенсионерка получила полмиллиона за неочищенный тротуар

Жительница Петербурга получила 500 тыс рублей за падение на неочищенном тротуаре

Жительница Петербурга получила полмиллиона рублей за неочищенный тротуар. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в конце января прошлого года, когда 63-летняя женщина поскользнулась на тротуаре возле дома на проспекте Науки, 24. В результате пенсионерка упала и получила серьезные травмы ноги — медики диагностировали у нее два перелома. Женщине понадобилась госпитализация, она долго была ограничена в движении.

Проверка прокуратуры выявила, что травм удалось бы избежать, если бы компания «Коломяжское» надлежащим образом выполняла свои обязанности по уборке территории. «Прокурор Калининского района направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины. Требования прокуратуры удовлетворены, в пользу петербурженки с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Ранее в феврале жительница Белгорода отсудила у коммунальщиков такую же сумму за падение на скользких ступенях дома.