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19:43, 18 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС

В Челябинской области мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Челябинской области мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 35-летний мужчина сначала устроил пожар в своей квартире, а после прибытия на место сотрудников МЧС, которые поднялись к нему на балкон, напал на них с катаной. Чтобы успокоить нападавшего, потребовалось восемь человек. Есть подозрения, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Глава Следственного комитета (СК) России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сбросивший журнальный столик на патрульную машину россиянин предстанет перед судом.

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