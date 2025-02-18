В российском регионе мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС

В Челябинской области мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС

В Челябинской области мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 35-летний мужчина сначала устроил пожар в своей квартире, а после прибытия на место сотрудников МЧС, которые поднялись к нему на балкон, напал на них с катаной. Чтобы успокоить нападавшего, потребовалось восемь человек. Есть подозрения, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

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