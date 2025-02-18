Сбросивший журнальный столик на патрульную машину россиянин предстанет перед судом

В Петербурге осудят мужчину, выкинувшего журнальный столик на полицейскую машину

В Петербурге осудят мужчину, сбросившего журнальный столик на полицейскую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по городу.

Ему предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 8 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал в квартире по улице Черниговской и скинул с балкона восьмого этажа журнальный столик на полицейскую машину. В результате было разбито лобовое стекло патрульной машины. Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

После задержания он пояснил, что ночью кто-то из соседей вызвал сотрудников полиции из-за громкой музыки из их квартиры. После того как полицейские приехали на место и постучали в дверь, мужчина решил не открывать, надеясь, что они уйдут. Закончив веселье, он решил сбросить столик с балкона.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

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