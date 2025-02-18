В российском регионе полицейские поймали мужчину с неизвестным ранее видом наркотика

На Сахалине задержан мужчина с неизвестным ранее видом наркотика

На Сахалине полицейские задержали 42-летнего мужчину с неизвестным ранее видом наркотика. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По данным канала, мужчину поймали вечером 17 февраля. При себе у него был пакетик с неизвестным веществом. Его изъяли и отправили на экспертизу. На следующий день были получены результаты. Они показали, что никаких наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ и их производных не обнаружено.

По словам источника канала, эксперты решили, что по химической структуре это вещество относится к синтетическим каннабиноидам. Отмечается, что данные вещества отсутствуют в антинаркотической базе, поэтому пока нечего предъявить фигуранту.

Изъятое у него вещество отправлено на дальнейшее исследование.

Ранее сообщалось, что в Адыгее суд приговорил 43-летнего участника организованной преступной группы (ОПГ) к 14 годам колонии строгого режима за попытку продажи 30 килограммов наркотиков.