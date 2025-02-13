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13:34, 13 февраля 2025Силовые структуры

Участника ОПГ приговорили к 14 годам за попытку продажи 30 килограмм наркотиков

В Адыгее суд приговорил мужчину к 14 годам за попытку сбыта 30 кг наркотиков
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Адыгее суд приговорил 43-летнего участника организованной преступной группы (ОПГ) к 14 годам колонии строго режима за попытку продажи 30 килограмм наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УФСБ по региону.

Его также штрафовали на 300 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») и 210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2022 года фигуранту через социальные сети предложили высокооплачиваемую работу, на которую он согласился. В дальнейшем участники ОПГ стали давать ему указания по перевозке наркотиков между российскими городами.

В августе 2022 года осужденный забрал на парковке железнодорожного вокзала Краснодара машину, под днищем багажника которой был тайник с 60 пакетами по 500 грамм каждый с запрещенными веществами. Он должен был разложить эти пакеты по шести тайникам. Однако указанные действия совершить до конца не успел, так как был задержан.

Ранее суд заключил под стражу 75-летнюю пенсионерку, которая приготовила зефир с метадоном и пыталась передать его сыну в колонию.

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