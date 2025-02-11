Приготовившую сыну в колонию зефир с метадоном россиянку отправили под стражу

Суд заключил под стражу 75-летнюю пенсионерку, которая приготовила зефир с метадоном и пыталась передать его сыну в колонию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тверской области.
Женщина подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.
По версии следствия, пенсионерка приехала в исправительное учреждение днем 8 февраля и попыталась передать сыну зефир с 168 граммами наркотиков. Попытку передачи запрещенных веществ пресекли сотрудники колонии.