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17:52, 10 февраля 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка приготовила сыну в колонию зефир с метадоном и попалась

Под Тверью задержана пенсионерка, приготовившая сыну в колонию зефир с метадоном
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Под Тверью задержана 75-летняя пенсионерка, которая приготовила сыну в колонию зефир с метадоном. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Сейчас в отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. По ней женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным канала, задержанная решила порадовать своего осужденного по делу о хранении наркотиков 45-летнего сына и приготовила ему зефир с метадоном. Ее задержали на проходной. В принесенных ею сладостях было обнаружено около 200 граммов метадона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали 17-летнего школьника, который попытался передать в СИЗО конфеты с наркотиками.

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