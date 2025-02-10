Российская пенсионерка приготовила сыну в колонию зефир с метадоном и попалась

Под Тверью задержана пенсионерка, приготовившая сыну в колонию зефир с метадоном

Под Тверью задержана 75-летняя пенсионерка, которая приготовила сыну в колонию зефир с метадоном. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Сейчас в отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. По ней женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным канала, задержанная решила порадовать своего осужденного по делу о хранении наркотиков 45-летнего сына и приготовила ему зефир с метадоном. Ее задержали на проходной. В принесенных ею сладостях было обнаружено около 200 граммов метадона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали 17-летнего школьника, который попытался передать в СИЗО конфеты с наркотиками.