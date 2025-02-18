В российском регионе задержали двух братьев за выращивание конопли в подвале склада

В Тольятти задержали двух братьев за выращивание конопли в подвале склада

В Тольятти задержали двух братьев за выращивание конопли в подвале склада. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

По данным ведомства, у сотрудников полиции была информация о криминальном промысле братьев и в ходе осмотра склада в центральном районе Тольятти эти данные подтвердились. В подвале они обнаружили оборудованную специальными приспособлениями плантацию конопли, в общей сложности 304 куста. Также там нашли подготовленную к реализации марихуану весом почти 1,5 килограмма.

Подозреваемые рассказали, что планировали расфасовать наркотик и разложить по тайникам на территории города с целью продажи. Мужчины заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что обвиняемый пришел в суд с наркотиками и стал фигурантом еще одного дела.