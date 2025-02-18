В российском регионе задержали женщину по подозрению в финансировании терроризма

В Запорожской области задержали женщину за финансирование терроризма

В Запорожской области задержали женщину по подозрению в финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она подозревается в преступлении по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в период с июня 2023 года по июль 2024 года 48-летняя женщина находилась на территории Запорожской области, она неоднократно переводила деньги на банковские счета украинской националистической организации «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Ее преступная деятельность пресечена сотрудниками ФСБ. Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к девяти годам колонии за финансирование терроризма.