Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:47, 18 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали женщину по подозрению в финансировании терроризма

В Запорожской области задержали женщину за финансирование терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области задержали женщину по подозрению в финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она подозревается в преступлении по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в период с июня 2023 года по июль 2024 года 48-летняя женщина находилась на территории Запорожской области, она неоднократно переводила деньги на банковские счета украинской националистической организации «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Ее преступная деятельность пресечена сотрудниками ФСБ. Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к девяти годам колонии за финансирование терроризма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

      Путин высказался о затонувших в Черном море танкерах

      В МИД России заявили о желании ЕС эскалации на Украине

      Илон Маск отказался помогать матери своего очередного ребенка

      Над российским регионом уничтожили три беспилотника ВСУ за 10 минут

      Бросившие курить люди поделились секретами избавления от вредной привычки

      Москвичей попросили быть внимательными на дорогах

      Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

      В США заявили о сдвиге в подходе к отношениям с Россией

      Москвичам пообещали снег на всю ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше