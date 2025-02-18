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15:55, 18 февраля 2025Мир

В российской делегации рассказали о перспективе компромисса с США на переговорах

Reuters: В делегации РФ заявили, что пока рано говорить о компромиссе с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: POOL / РИА Новости

Пока рано говорить о достижении компромисса между Россией и США по итогам переговоров в Эр-Рияде, заявил член российской делегации и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Его слова приводит Reuters.

По словам чиновника, переговоры проходили «с уважением» и «на равных».

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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