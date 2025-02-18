В Севастополе уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны

В Севастополе планово уничтожат взрывчатые предметы времен Великой Отечественной

В Севастополе запланировали уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, плановые мероприятия пройдут до 18:00 по московскому времени в районе горы Кара-Коба. «Если услышите громкие звуки, не переживайте», — написал чиновник.

Каких-либо других подробностей Развожаев не сообщил.

Ранее двухлетний ребенок нашел ручную гранату времен Великой Отечественной войны в кустах в подмосковной деревне Власово и принес ее домой. Найденный боеприпас, оказался РГД-33 с заржавевшим корпусом.