Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 18 февраля 2025Россия

В Севастополе уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны

В Севастополе планово уничтожат взрывчатые предметы времен Великой Отечественной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Севастополе запланировали уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, плановые мероприятия пройдут до 18:00 по московскому времени в районе горы Кара-Коба. «Если услышите громкие звуки, не переживайте», — написал чиновник.

Каких-либо других подробностей Развожаев не сообщил.

Ранее двухлетний ребенок нашел ручную гранату времен Великой Отечественной войны в кустах в подмосковной деревне Власово и принес ее домой. Найденный боеприпас, оказался РГД-33 с заржавевшим корпусом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Лавров и Рубио договорились о начале работы по Украине

      Лавров и Рубио договорились побороть раздражители в отношениях России и США

      В России объяснили смысл возможных переговоров Путина и Зеленского

      Россиянин превратил квартиру в свалку и задолжал десятки тысяч рублей за ЖКХ

      Белорусский футболист описал отпуск в США фразой «было больновато»

      В России стали искать способ быстрее снизить ключевую ставку

      Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

      Зеленский прокомментировал переговоры России и США

      В Севастополе уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше