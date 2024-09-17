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13:08, 17 сентября 2024Силовые структуры

Двухлетний ребенок нашел ручную гранату в российской деревне и принес ее домой

Двухлетний ребенок в Подмосковье нашел гранату и принес ее домой

Фото: Nabokov / Wikimedia

Двухлетний ребенок нашел ручную гранату времен Великой Отечественной войны в кустах в подмосковной деревне Власово и принес ее домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, найденный боеприпас, предположительно, РГД-33 с заржавевшим корпусом. Когда ребенок принес его домой, мама тут же позвонила в экстренные службы.

На место приехали саперы — они забрали гранату на экспертизу.

Ранее житель Твери принес в полицию Заволжского района предмет, похожий на гранату. Для его проверки в отдел была вызвана группа разминирования.

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      Олеся Мицкевич
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