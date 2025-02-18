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21:33, 18 февраля 2025Мир

В Совфеде оценили переговоры России и США

Сенатор Алтабаева: Встреча РФ и США позволит вернуться к прямым контактам
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Главным итогом переговоров России и США в Саудовской Аравии является возвращение к прямым дипломатическим контактам между странами, считает сенатор Екатерина Алтабаева. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению члена Совфеда, переговоры делегаций показывают отход руководства США от агрессивной и обвинительной риторики по отношению к РФ.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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