В Совфеде оценили переговоры России и США

Сенатор Алтабаева: Встреча РФ и США позволит вернуться к прямым контактам

Главным итогом переговоров России и США в Саудовской Аравии является возвращение к прямым дипломатическим контактам между странами, считает сенатор Екатерина Алтабаева. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению члена Совфеда, переговоры делегаций показывают отход руководства США от агрессивной и обвинительной риторики по отношению к РФ.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

