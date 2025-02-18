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12:12, 18 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ назвали симптомом проблемы унижение военкомов школьниками

Спикер ВСУ Саранцев назвал унижение военкомов школьниками в Киеве симптомом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Унижение школьниками в Киеве сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») является симптомом серьезной проблемы. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Как мы дошли до того, что мобилизация — необходимый шаг для выживания страны — стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий?» — высказался спикер ВСУ. По его мнению, подобные сценки показывают «кризис понимания», кто является врагом для Украины.

Министр образования Украины Оксен Лисовой также назвал недопустимым публикацию видео с унижением военкомов. «Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке этой сцены, не встретил сопротивления», — добавил чиновник.

Ранее в одной из школ Киева дети показали сценку, в которой изобразили отправку в нокаут сотрудника ТЦК. Как видно на опубликованных в сети кадрах, постановка школьников заканчивается появлением на сцене военкома.

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