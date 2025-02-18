ВСУ понесли бессмысленные потери в селе Улаклы в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли бессмысленные потери в селе Улаклы в Донецкой народной республике, которое оказалось в окружении российских военных. Об этом заявил боец украинской армии с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Улаклы находится не очень в хорошем состоянии, сейчас село в окружении, и противник пытается зачистить его от нашего присутствия. Даже резервные группы не смогли решить эту ситуацию, наоборот ее усложнили и привели к потерям, которые там по сути не должны были произойти», — написал он.

По словам украинского военного, командование ВСУ должно было оценить ситуацию и отойти из населенного пункта на более выгодные позиции.

Он также сообщил о давлении на село Константинополь со стороны российских войск. Кроме того, Мучной сообщил о продвижении Вооруженных сил России на север от населенного пункта Андреевка. По его словам, после закрытия участка между населенными пунктами Серебряное и Андреевка армия России получит все предпосылки для выхода на запад к границам Донбасса.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState подтвердил риск попадания подразделений ВСУ в котел под Константинополем. Кроме того, сообщалось о продвижении российских военных в районе населенных пунктов Улаклы и Андреевка.