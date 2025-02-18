Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 18 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о бессмысленных потерях

ВСУ понесли бессмысленные потери в селе Улаклы в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли бессмысленные потери в селе Улаклы в Донецкой народной республике, которое оказалось в окружении российских военных. Об этом заявил боец украинской армии с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Улаклы находится не очень в хорошем состоянии, сейчас село в окружении, и противник пытается зачистить его от нашего присутствия. Даже резервные группы не смогли решить эту ситуацию, наоборот ее усложнили и привели к потерям, которые там по сути не должны были произойти», — написал он.

По словам украинского военного, командование ВСУ должно было оценить ситуацию и отойти из населенного пункта на более выгодные позиции.

Он также сообщил о давлении на село Константинополь со стороны российских войск. Кроме того, Мучной сообщил о продвижении Вооруженных сил России на север от населенного пункта Андреевка. По его словам, после закрытия участка между населенными пунктами Серебряное и Андреевка армия России получит все предпосылки для выхода на запад к границам Донбасса.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState подтвердил риск попадания подразделений ВСУ в котел под Константинополем. Кроме того, сообщалось о продвижении российских военных в районе населенных пунктов Улаклы и Андреевка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Состоялась первая встреча России и США по Украине. Что известно о ее итогах?

      Потолок цен на российскую нефть захотели опустить еще ниже

      Бортпроводники на весь полет лишили пассажиров туалетов и вызвали гнев пользователей сети

      Россиянам назвали опасные ошибки в обращении с мусором

      Время полета «Суперкама» увеличили на 50 процентов

      В ВСУ заявили о бессмысленных потерях

      Волочкова обвинила мачеху дочери в зависти

      Рособрнадзор назвал оценку для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

      На Западе заявили о планах признать Зеленского готовым к переговорам

      Спецпредставитель Трампа назвал переговоры превзошедшими все ожидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше