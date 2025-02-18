Экстремистские книги появились в продаже на Ozon

На маркетплейсе Ozon появились признанные в России экстремистскими книги

На маркетплейсе Ozon появились в продаже признанные в России экстремистскими книги. Карточки с товарами размещены в общем доступе и обнаруживаются через поиск по каталогу товаров, убедилась «Лента.ру».

Так, среди запрещенных к распространению на территории страны оказались исламистские издания «Книга о единобожии» шейха Салиха аль-Фаузана и «Жизнеописание первого праведного халифа», написанное Али Мухаммадом ас-Салляби.

Первое издание было запрещено в России два раза — решением Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 2007 года (в документе она называется «Книгой единобожия», а автор — Салихом Фавзаном) и решением Артемовского городского суда Свердловской области от 2014 года. Таким образом, текст фигурирует в списке экстремистских материалов дважды — под номерами 75 и 4638.

Вторая книга была запрещена решением Петуховского районного суда Курганской области в 2014 году. И, хотя в списке Минюста в качестве запрещенного указано конкретное издание, судя по выходным данным книги с Ozon, она ничем не отличается от оказавшейся под запретом.

Скриншот: «Лента.ру»

Кроме того, на площадке можно обнаружить упоминающуюся в списке Минюста пять раз книгу «Крепость мусульманина» и труд основоположника ваххабизма, богослова XVIII века Мухаммада ибн Абда аль-Ваххаба аль-Мушаррафи ат-Тамими (при рождении — Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб ибн Сулейман ибн Али), который на маркетплейсе проходит под названием «Книга о Tawhidе», а в списке экстремистских материалов значится под вторым номером с названием «Книга единобожия». Так как по-арабски «таухид» и есть единобожие, то велика вероятность, что выложенная на площадке книга — лишь переиздание запрещенного труда, причем тем же издательством «Бадр». Отличия между двумя изданиями (кроме названия), вероятно, в том, что в новой версии — судя по оглавлению — появились разделы о «клевете» в отношении автора.

Ранее сообщалось, что военблогеры раскритиковали Ozon за продажу поддельных медалей участников специальной военной операции.