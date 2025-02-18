Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 18 февраля 2025Силовые структуры

Владельцы крупнейшего предприятия-налогоплательщика Крыма финансировали ВСУ

Константинов: Владельцы крупнейшего налогоплательщика Крыма финансировали ВСУ
Варвара Митина (редактор)
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Council.gov.ru / Wikimedia

Владельцы пивобезалкогольного комбината «Крым», который является самым крупным налогоплательщиком полуострова и одним из самых больших производителей на юге России, финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, антитеррористическая комиссия выявила, что собственники комбината являются спонсорами ВСУ. При этом сами они находятся за границей. Сейчас на предприятии работает временная администрация, отметил Константинов. Парламентарий подчеркнул, что никакой компенсации за комбинат владельцам не будет.

Ранее в Иркутске суд приговорил 20-летнего студента к девяти годам колонии за финансирование терроризма и планы вступить в террористическую организацию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Совратившего семерых мальчиков российского студента арестовали

      Госсекретарь США оценил вероятность участия ЕС в переговорах по Украине

      Должников по ЖКУ предупредили о риске лишиться дачи и машины

      СК начал проверку после одновременной смерти двух российских футболистов одной команды

      Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

      Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

      Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

      Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

      В «Тракторе» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с самолета за дебош

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше