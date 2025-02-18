Владельцы крупнейшего предприятия-налогоплательщика Крыма финансировали ВСУ

Константинов: Владельцы крупнейшего налогоплательщика Крыма финансировали ВСУ

Владельцы пивобезалкогольного комбината «Крым», который является самым крупным налогоплательщиком полуострова и одним из самых больших производителей на юге России, финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, антитеррористическая комиссия выявила, что собственники комбината являются спонсорами ВСУ. При этом сами они находятся за границей. Сейчас на предприятии работает временная администрация, отметил Константинов. Парламентарий подчеркнул, что никакой компенсации за комбинат владельцам не будет.

Ранее в Иркутске суд приговорил 20-летнего студента к девяти годам колонии за финансирование терроризма и планы вступить в террористическую организацию.