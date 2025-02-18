Власти подтвердили намерение отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

РБК: ФНС планирует в 2025 году внедрит бездекларационный порядок уплаты НДФЛ

ФНС сохраняет намерение отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), впервые озвученное в предыдущем плане ведомства. Об этом пишет РБК.

Как уточняют журналисты, внедрить бездекларационный порядок исчисления и уплаты НДФЛ к концу 2025 года власти собираются как минимум в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов.

В настоящее время самостоятельная подача декларации 3-НДФЛ необходима в довольно широком ряде случаев, включая получение дохода от сдачи недвижимости в аренду, от ее продажи, от подарков в виде недвижимости или автомобиля, от процентов по вкладам в иностранных банках и так далее. Переход на бездекларационный режим уплаты НДФЛ будет удобен и налогоплательщикам-физлицам, и самим контролирующим органам, отмечают опрошенные изданием эксперты.