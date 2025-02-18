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17:52, 18 февраля 2025Культура

Воробьев согласился со своими хейтерами после обвинений в сексизме

Алексей Воробьев заявил, что полноценному человеку плевать на мнение других
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Алексей Воробьев обратился к хейтерам после скандальных заявлений о женщинах и макияже. Видео артист опубликовал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алексей заявил, что после негативной реакции на его слова только укрепился в своем мнении, а девушки, которые начали ему писать, просто подтвердили его теорию.

«Позвольте просто с вами согласиться. Конечно же, я не прав. Правы вы. Советую пересмотреть мое первое утверждение о том, что полноценная личность — это человек, которому наплевать на то, что думают и говорят другие», — сообщил Воробьев

Воробьев заявлял, что женщины красятся только для общества и пытаются подстроиться под чужое мнение. Теперь он признался: многие девушки стали писать ему, что он ошибается и заблуждается.

Ранее стало известно, что российский артист Алексей Воробьев раскритиковал красящихся девушек.

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