Российский певец раскритиковал красящихся девушек

Певец Воробьев заявил, что девушки с макияжем зависят от чужого мнения

Российский певец и актер Алексей Воробьев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковал красящихся девушек и заявил, что женщины, делающие макияж, зависят от чужого мнения.

«Если перед тем как выйти из дома или пойти встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», — заявил музыкант.

Он добавил, что девушки, нанося макияж, пытаются произвести впечатление и подстроиться под чужое мнение.

Ранее в сети раскритиковали наряд самой красивой женщины в мире на премьере фильма. Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой пришла на мероприятие в белом укороченном платье без бретелей.

