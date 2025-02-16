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06:11, 16 февраля 2025Культура

Российский певец раскритиковал красящихся девушек

Певец Воробьев заявил, что девушки с макияжем зависят от чужого мнения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Российский певец и актер Алексей Воробьев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковал красящихся девушек и заявил, что женщины, делающие макияж, зависят от чужого мнения.

«Если перед тем как выйти из дома или пойти встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», — заявил музыкант.

Он добавил, что девушки, нанося макияж, пытаются произвести впечатление и подстроиться под чужое мнение.

Ранее в сети раскритиковали наряд самой красивой женщины в мире на премьере фильма. Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой пришла на мероприятие в белом укороченном платье без бретелей.

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