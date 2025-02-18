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12:40, 18 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач оценил эффективность лечения бронхита банками и горчичниками

Лор Ризаев назвал банки и горчичники неэффективным методом лечения бронхита
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Лечение бронхита банками и горчичниками считается давно устаревшим методом, заявил врач-отоларинголог, хирург, эксперт телеканала «Доктор» Антон Ризаев. Эффективность этого способа терапии он оценил в разговоре «Ленты.ру».

Врач объяснил, что банки и горчичники не обеспечивают эффективного улучшения кровообращения в тканях легких и бронхов. Они воздействуют в основном на кожу, не оказывая влияния на более глубокие ткани дыхательной системы, поэтому лечить ими бронхит не стоит, уверяет врач.

По словам Ризаева, один из наиболее действенных методов лечения бронхита — ингаляции с помощью небулайзера. Этот прибор, который можно приобрести практически в любой аптеке, превращает лекарственный препарат в аэрозоль, легко проникающий в дыхательные пути и достигающий бронхов и легких. «Суть небулайзерной терапии заключается в том, чтобы доставить лекарство непосредственно в пораженные болезнью ткани. Препарат при этом подбирается врачом индивидуально, в зависимости от характера течения заболевания», — рассказал специалист.

При этом самолечение кашля при бронхите он назвал плохой идеей.

При сухом кашле, который только раздражает дыхательные пути, необходимы препараты, блокирующие этот рефлекс. При влажном кашле, напротив, такие средства противопоказаны. В этом случае нужны препараты, разжижающие мокроту и облегчающие ее отхождение

Антон Ризаевврач-отоларинголог, хирург

Ризаев подчеркнул: самостоятельно определить тип кашля и выбрать правильное лечение сложно, поэтому важно обратиться к врачу, который подберет действительно эффективное и безопасное лечение, исходя из индивидуальных особенностей организма пациента.

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