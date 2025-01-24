Эффективность народного метода снижения высокой температуры оценили

Лор Садиков заявил, что мороженое не поможет сбить высокую температуру

Мороженое не поможет сбить высокую температуру при простуде, заявил отоларинголог Илья Садиков. Эффективность народного метода лечения он оценил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Садикова, есть мороженое для снижения высокой температуры бесполезно, значительно лучше поможет решить эту проблему обтирание холодной водой и наложение охлаждающих компрессов на места прохождения крупных сосудов. «Но важно иметь ввиду, что при высокой температуре самолечение крайне опасно, поэтому обязательно нужно обратиться ко врачу», — предупредил Садиков.

Только специалист сможет определить точную причину повышения температуры и выдаст соответствующие рекомендации, объяснил лор. Также он отметил, что на фоне жара аппетит чаще всего снижен и мало кому хочется есть. При высокой температуре важнее поддерживать водный баланс и пить достаточное количество жидкости, заключил Садиков.

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