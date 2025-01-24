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15:33, 24 января 2025Забота о себе

Эффективность народного метода снижения высокой температуры оценили

Лор Садиков заявил, что мороженое не поможет сбить высокую температуру
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мороженое не поможет сбить высокую температуру при простуде, заявил отоларинголог Илья Садиков. Эффективность народного метода лечения он оценил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Садикова, есть мороженое для снижения высокой температуры бесполезно, значительно лучше поможет решить эту проблему обтирание холодной водой и наложение охлаждающих компрессов на места прохождения крупных сосудов. «Но важно иметь ввиду, что при высокой температуре самолечение крайне опасно, поэтому обязательно нужно обратиться ко врачу», — предупредил Садиков.

Только специалист сможет определить точную причину повышения температуры и выдаст соответствующие рекомендации, объяснил лор. Также он отметил, что на фоне жара аппетит чаще всего снижен и мало кому хочется есть. При высокой температуре важнее поддерживать водный баланс и пить достаточное количество жидкости, заключил Садиков.

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