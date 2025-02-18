Врач похудела на 42 килограмма благодаря одному занятию

TOI: Индианка Менгани похудела на 42 килограмма за 8 месяцев благодаря бегу

Жительница Индии похудела на 42 килограмма за восемь месяцев благодаря занятиям бегом. Ее историю рассказывает The Times of India (TOI).

Врач Махира Менгани из Мумбаи не испытывала проблем с лишним весом в детстве, а в колледже много занималась спортом и участвовала в студенческих соревнованиях. Однако со временем индианка начала набирать лишний вес из-за больших учебных нагрузок и любви к нездоровой, но вкусной еде. Во время беременности у нее развился гестационный диабет, а также синдром поликистозных яичников. После родов Менгани обнаружила, что весит уже 105 килограммов. Тогда она решила похудеть, чтобы вернуть прежнюю активность и здоровье.

В первую очередь индианка перешла на диету из яиц, творожного сыра, йогуртов, сыра тофу, ферментированных соевых бобов, овощей и бананов. Она самостоятельно разработала рецепты, чтобы готовить любимые вредные блюда из здоровых продуктов. Также Менгани стала готовить только в аэрогриле, тогда как раньше пользовалась фритюрницей.

Свои спортивные занятия индианка начала с интенсивной ходьбы, а, когда достаточно окрепла, стала бегать каждый день. В итоге она настолько преуспела в этом, что пробежала марафон Tata Mumbai Marathon 2025.

В итоге Менгани удалось сбросить 42 килограмма за восемь месяцев. Она призналась, что похудение далось ей нелегко и теперь она собирается придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься спортом всю жизнь. «Рассматривайте фитнес не как конечную точку маршрута, а как путешествие длиной в жизнь, наполненное постоянным развитием, стабильностью и безграничными возможностями», — посоветовала индианка.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сумел похудеть на 82 килограмма за один год. Он решил заняться здоровьем, когда его вес достиг 175 килограммов.

