Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:48, 18 февраля 2025Из жизни

Врач похудела на 42 килограмма благодаря одному занятию

TOI: Индианка Менгани похудела на 42 килограмма за 8 месяцев благодаря бегу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Индии похудела на 42 килограмма за восемь месяцев благодаря занятиям бегом. Ее историю рассказывает The Times of India (TOI).

Врач Махира Менгани из Мумбаи не испытывала проблем с лишним весом в детстве, а в колледже много занималась спортом и участвовала в студенческих соревнованиях. Однако со временем индианка начала набирать лишний вес из-за больших учебных нагрузок и любви к нездоровой, но вкусной еде. Во время беременности у нее развился гестационный диабет, а также синдром поликистозных яичников. После родов Менгани обнаружила, что весит уже 105 килограммов. Тогда она решила похудеть, чтобы вернуть прежнюю активность и здоровье.

В первую очередь индианка перешла на диету из яиц, творожного сыра, йогуртов, сыра тофу, ферментированных соевых бобов, овощей и бананов. Она самостоятельно разработала рецепты, чтобы готовить любимые вредные блюда из здоровых продуктов. Также Менгани стала готовить только в аэрогриле, тогда как раньше пользовалась фритюрницей.

Материалы по теме:
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Свои спортивные занятия индианка начала с интенсивной ходьбы, а, когда достаточно окрепла, стала бегать каждый день. В итоге она настолько преуспела в этом, что пробежала марафон Tata Mumbai Marathon 2025.

В итоге Менгани удалось сбросить 42 килограмма за восемь месяцев. Она призналась, что похудение далось ей нелегко и теперь она собирается придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься спортом всю жизнь. «Рассматривайте фитнес не как конечную точку маршрута, а как путешествие длиной в жизнь, наполненное постоянным развитием, стабильностью и безграничными возможностями», — посоветовала индианка.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сумел похудеть на 82 килограмма за один год. Он решил заняться здоровьем, когда его вес достиг 175 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

      США и Индия расширят сотрудничество в космосе

      Темнокожая женщина исполнит роль Иисуса в культовом мюзикле

      Советник Зеленского объяснил отмену его визита в Саудовскую Аравию

      Макрон созовет вторую срочную встречу по Украине

      Российская пенсионерка попалась на афере с продажей машины

      Россиянам подсказали новый способ заработать

      Стало известно о сдерживающих натиск ВСУ у российской границы «космонавтах»

      В Европарламенте оценили возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

      Переговоры России и США вызвали злость во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше