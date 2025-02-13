Мужчина похудел на 82 килограмма ради матери и деда

В Шотландии мужчина испугался за свою жизнь и сбросил 82 килограмма за год

В Шотландии мужчина по имени Арран Чидвик похудел на 82 килограмма за один год и влюбился в бег. Об этом пишет Daily Record.

По словам 24-летнего Чидвика, в детстве он пережил травмирующее событие, после которого привык заедать свои проблемы. Повзрослев, он пристрастился к кебабам, китайской еде навынос, чипсам и бургерам. Его максимальный вес был 175 килограммов, и ему было тяжело летать на самолетах и завязывать шнурки. В конце концов Чидвик начал страдать от тревоги, вызванной насмешками над его внешностью и неодобрительными взглядами.

Мужчина осознал, что ему пора меняться, в 2023 году. Тогда он выпил с друзьями, а утром проснулся с бешено стучащим сердцем. Он не мог прийти в себя в течение двух недель и в тот момент действительно испугался за свою жизнь. Кроме того, о его здоровье стала переживать мать. Ради нее Чидвик и решил сбросить лишний вес. Другим своим вдохновителем мужчина назвал деда. Его не стало в 2022 году.

Чидвик нанял персонального тренера, сел на диету и стал активно заниматься спортом, в частности бегом. Весь фастфуд он заменил фруктами, овощами и продуктами, содержащими много белка.

Поначалу мужчина стыдился своего тела в тренажерном зале, но постепенно он начал выглядеть лучше и стал увереннее. «Важно не жалеть себя и не думать, что все против тебя, — отметил Чидвик. — Никто кроме тебя не сможет это изменить».

Ранее сообщалось, что диетолог из Индии сумела похудеть со 150 до 68 килограммов благодаря прогулкам после еды и большому количеству свежих продуктов. Она отметила, что для стабильного похудения нужны не какие-то упражнения или диеты, а полное изменение образа жизни.