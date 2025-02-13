Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:37, 13 февраля 2025Из жизни

Мужчина похудел на 82 килограмма ради матери и деда

В Шотландии мужчина испугался за свою жизнь и сбросил 82 килограмма за год
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom  

В Шотландии мужчина по имени Арран Чидвик похудел на 82 килограмма за один год и влюбился в бег. Об этом пишет Daily Record.

По словам 24-летнего Чидвика, в детстве он пережил травмирующее событие, после которого привык заедать свои проблемы. Повзрослев, он пристрастился к кебабам, китайской еде навынос, чипсам и бургерам. Его максимальный вес был 175 килограммов, и ему было тяжело летать на самолетах и завязывать шнурки. В конце концов Чидвик начал страдать от тревоги, вызванной насмешками над его внешностью и неодобрительными взглядами.

Мужчина осознал, что ему пора меняться, в 2023 году. Тогда он выпил с друзьями, а утром проснулся с бешено стучащим сердцем. Он не мог прийти в себя в течение двух недель и в тот момент действительно испугался за свою жизнь. Кроме того, о его здоровье стала переживать мать. Ради нее Чидвик и решил сбросить лишний вес. Другим своим вдохновителем мужчина назвал деда. Его не стало в 2022 году.

Материалы по теме:
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Чидвик нанял персонального тренера, сел на диету и стал активно заниматься спортом, в частности бегом. Весь фастфуд он заменил фруктами, овощами и продуктами, содержащими много белка.

Поначалу мужчина стыдился своего тела в тренажерном зале, но постепенно он начал выглядеть лучше и стал увереннее. «Важно не жалеть себя и не думать, что все против тебя, — отметил Чидвик. — Никто кроме тебя не сможет это изменить».

Ранее сообщалось, что диетолог из Индии сумела похудеть со 150 до 68 килограммов благодаря прогулкам после еды и большому количеству свежих продуктов. Она отметила, что для стабильного похудения нужны не какие-то упражнения или диеты, а полное изменение образа жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курс рубля взлетел

      На Украине ввели санкции против нескольких олигархов

      План по объединению двух автогигантов потерпел окончательный крах

      В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

      Врачи не поверили в смертельно опасную болезнь девушки из-за ее возраста

      Цены на один вид жилья в России резко пошли вверх

      Россиянин отказался сообщать о готовящемся теракте в аэропорту и получил штраф

      Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

      Названа способная перехватить российский «Орешник» система ПВО

      Десятки гробов с личными данными усопших обнаружили на свалке в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше