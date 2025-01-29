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11:48, 29 января 2025Из жизни

Страдавшая от ожирения диетолог сбросила 82 килограмма и раскрыла секрет похудения

TOI: Диетолог из Индии похудела на 82 килограмма благодаря прогулкам после еды
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Диетолог из Индии сумела похудеть со 150 до 68 килограммов благодаря прогулкам после еды и большому количеству свежих продуктов. Ее историю публикует The Times of India (TOI).

Пранжал Пандей, несмотря на свою профессию, долгие годы страдала от ожирения и была уверена, что никогда не сумеет сбросить вес. Тем не менее однажды она все-таки решила приложить все усилия, чтобы измениться. Пандей призналась, что это было непросто. «Кровь, пот и слезы были вложены в это путешествие. Буквально», — кратко описала она секрет своего успеха.

Пандей отметила, что для стабильного похудения нужны не какие-то упражнения или диеты, а полное изменение образа жизни. Что касается питания, то индианка стала есть больше продуктов, богатых белком, таких как рыба, курица, креветки и яйца. Перед каждым приемом пищи она съедала порцию салата, например, из моркови и огурцов. Кроме того, Пандей начала употреблять больше сложных углеводов и выпивать по четыре литра воды в сутки. Она также стала следить за тем, чтобы всегда есть свежие продукты.

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Одним из важных элементов нового образа жизни, который помог ей похудеть, Пандей считает обязательную 10-минутную прогулку после каждого приема пищи. Если выйти из дома по каким-то причинам было нельзя, то она заменяла прогулку 10-15 приседаниями. Со временем она стала регулярно заниматься пилатесом, посещать спортзал и бегать.

В итоге за несколько лет ей удалось сбросить 82 килограмма. Сейчас она весит 68 килограммов и наконец почувствовала себя комфортно.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сумела сбросить 34 килограмма меньше чем за полгода. Помимо нового режима питания, она старалась проходить по 15 тысяч шагов каждый день.

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