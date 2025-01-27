Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:59, 27 января 2025Из жизни

Таролог похудела на 34 килограмма за пять месяцев и поделилась своим рационом

Жительница Индии сбросила 34 килограмма за пять месяцев
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Жительница Индии сбросила 34 килограмма меньше чем за полгода. Секретами похудения она поделилась с Times of India.

Таролог Рурки Урваши весила 99 килограммов и страдала от одышки, проблем с печенью и желчным пузырем, когда решила похудеть. Она понимала, что ей нужно заняться здоровьем, пока не стало слишком поздно. К тому же женщина хотела покончить с насмешками знакомых и комментариями родных о ее весе. Урваши полностью изменила образ жизни и рацион.

Она добавила регулярный спорт и стала придерживаться определенной диеты, соблюдая дефицит калорий. На завтрак Урваши ела фрукты — папайю, гуаву, яблоки. На обед и ужин она съедала порцию салата, две лепешки чапати и миску тушеных овощей или тарелку дала (суп или каша из бобов). После тренировок она выпивала протеиновый коктейль. Каждый день Урваши старалась проходить не менее 15 тысяч шагов, также она несколько раз в неделю ходила на силовые тренировки. Через пять месяцев женщина стала весить 65 килограммов.

Урваши считает, что главное в похудении — считать калории. Она также отметила, что лучше чаще есть дома. Это особенно важно в тех случаях, когда хочется съесть что-то калорийное, например, пасту или сэндвич. Ведь дома, по ее словам, легче уменьшить количество «тяжелых» ингредиентов — масел и соусов.

Таролог добавила, что сохранять мотивацию ей позволяли промежуточные результаты. Она видела, как меняются ее тело и ее жизнь, и это позволяло ей продолжать. Благодаря своему путешествию к идеальному весу женщина обзавелась полезными привычками и не собирается останавливаться.

Материалы по теме:
«Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
«Убить всех веганов»За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
24 августа 2016
«Почему я больше не веган» Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
«Почему я больше не веган»Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
12 ноября 2015

Ранее сообщалось, что 22-летняя девушка из США сумела похудеть на 36 килограммов. Она смогла сбросить лишний вес благодаря одному виду танцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Калифорнии хотят отделиться от США. Возможно ли это и чем грозит Америке?

      На Западе высказались о слухах о торговле эмбрионами на Украине

      Путина сняли на видео на мемориальном кладбище в Петербурге

      Иран приобрел российские истребители

      Российский участник СВО узнал об оформленных на него микрозаймах и добился правосудия

      Турист нарвался на депортацию с Бали из-за одной ошибки

      Суд приостановил выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

      На вооружении ВСУ заметили мини-«Град» на шасси «Хамви»

      Укрепление курса рубля объяснили

      МИД России заявил протест послу Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше