Таролог похудела на 34 килограмма за пять месяцев и поделилась своим рационом

Жительница Индии сбросила 34 килограмма за пять месяцев

Жительница Индии сбросила 34 килограмма меньше чем за полгода. Секретами похудения она поделилась с Times of India.

Таролог Рурки Урваши весила 99 килограммов и страдала от одышки, проблем с печенью и желчным пузырем, когда решила похудеть. Она понимала, что ей нужно заняться здоровьем, пока не стало слишком поздно. К тому же женщина хотела покончить с насмешками знакомых и комментариями родных о ее весе. Урваши полностью изменила образ жизни и рацион.

Она добавила регулярный спорт и стала придерживаться определенной диеты, соблюдая дефицит калорий. На завтрак Урваши ела фрукты — папайю, гуаву, яблоки. На обед и ужин она съедала порцию салата, две лепешки чапати и миску тушеных овощей или тарелку дала (суп или каша из бобов). После тренировок она выпивала протеиновый коктейль. Каждый день Урваши старалась проходить не менее 15 тысяч шагов, также она несколько раз в неделю ходила на силовые тренировки. Через пять месяцев женщина стала весить 65 килограммов.

Урваши считает, что главное в похудении — считать калории. Она также отметила, что лучше чаще есть дома. Это особенно важно в тех случаях, когда хочется съесть что-то калорийное, например, пасту или сэндвич. Ведь дома, по ее словам, легче уменьшить количество «тяжелых» ингредиентов — масел и соусов.

Таролог добавила, что сохранять мотивацию ей позволяли промежуточные результаты. Она видела, как меняются ее тело и ее жизнь, и это позволяло ей продолжать. Благодаря своему путешествию к идеальному весу женщина обзавелась полезными привычками и не собирается останавливаться.

Ранее сообщалось, что 22-летняя девушка из США сумела похудеть на 36 килограммов. Она смогла сбросить лишний вес благодаря одному виду танцев.