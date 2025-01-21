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16:30, 21 января 2025Из жизни

Девушка начала заниматься одним видом танцев и сбросила 36 килограммов

USA Today: В США 22-летняя девушка похудела на 36 килограммов благодаря балету
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

Жительница США сбросила 36 килограммов благодаря балету. Об этом пишет USA Today.

22-летняя Макайла Эванс занималась балетом и танцами с раннего детства и до окончания школы. После выпускного ей пришлось покинуть танцевальную студию для подростков, куда она ходила раньше. Потеря главного хобби сильно ударила по Эванс. Она стала страдать от депрессивных состояний и переедать. Вскоре она набрала почти 40 килограммов лишнего веса.

Тогда девушка решила заняться «взрослым» спортом. Она увлеклась фитнесом, но вскоре повредила щиколотку. Тогда Эванс пошла на уроки акробатики: по ее мнению, этот спорт чем-то похож на балет. Однако вес не уходил, а даже прибавлялся. Тогда Эванс решила во что бы то ни стало вернуться к балету. Летом 2023 года она нашла студию для подростков в соседнем городе и стала ездить на занятия три-четыре раза в неделю. Несмотря на долгую дорогу, Эванс не пожалела о выборе. За полтора года она похудела на 36 килограммов.

По ее словам, избавиться от веса ей помогло не только движение, но и дисциплина, которая требуется от балерин. Вместе с регулярными тренировками она постепенно изменила образ жизни и перестроила рацион. Кроме того, Эванс полностью отказалась от алкоголя.

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Ранее сообщалось, что жительница Великобритании изменила привычные рецепты блюд из фастфуд-ресторанов и сбросила за год 36 килограммов. Она стала готовить любимые блюда из полезных продуктов.

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