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13:28, 14 января 2025Из жизни

Женщина стала готовить фастфуд дома и сбросила 36 килограммов

В Великобритании женщина сбросила 36 килограммов на домашнем фастфуде
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жительница города Эксетер, Великобритания, изменила привычные рецепты блюд из фастфуд-ресторанов и сбросила за год 36 килограммов. Об этом пишет Devon Live.

По словам Латойи Эджертон, она страдала из-за проблем с лишним весом с детства: над ней издевались одноклассники, даже родители могли сказать что-то неприятное о ее внешности. Устав от этого, женщина решила похудеть, когда началась пандемия COVID-19.

Эджертон не могла отказаться от фастфуда, поэтому решила готовить его аналоги дома. Например, она начала дома готовить котлеты для бургеров из нежирного мяса и жарила их на антипригарном спрее вместо масла. Таким образом ей удалось придумать домашние альтернативы многих популярных блюд из меню ресторанов «Макдоналдс» и KFC.

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Однако в 2023 году Эджертон сломала запястье и перестала готовить. Женщина стала питаться полуфабрикатами, чипсами и настоящим фастфудом. Даже когда ее рука зажила, она никак не могла заставить себя снова сесть на диету. Так Эджертон набрала 127 килограммов.

В конце 2023 года женщина написала себе мотивационное письмо и начала худеть: записалась на плавание и вернулась к здоровым рецептам. Как объясняет Эджертон, только тогда она наконец поняла, что сама управляет своей жизнью. Это помогло ей не только похудеть, но и стать счастливее.

Ранее сообщалось, что жительница США сбросила 59 килограммов благодаря фастфуду. Она назвала некоторые блюда, которые можно безбоязненно заказывать благодаря низкому калоражу и большому содержанию белка. Среди них салаты с курицей, небольшие куски жареного куриного филе, омлет или яйца, бургер в салатных листьях.

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