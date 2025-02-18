РИА: ВС РФ обнаружили в Красногоровке склад с украденными церковными ценностями

Российские войска обнаружили в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР) склад с украденными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) церковными ценностями. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил российский боец с позывным Полтава.

«Разрушенное здание было. Камни. Но камни, было видно, что они не от взрыва, а именно уложены были. Мы их аккуратно (…) Где-то в течение недели мы это все раскопали», — приводятся в публикации слова военного.

Отмечается, что на самодельном складе хранились Евангелие, иконы, кресты и евхаристическая утварь.

Ранее в Госдуме рассказали о продаже на Украине икон из оккупированного ВСУ монастыря. По словам депутата Ольги Германовой, на украинских сайтах можно найти в продаже образы, вывезенные украинскими военными из Горнальского монастыря Курской области.