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08:45, 18 февраля 2025Бывший СССР

ВС России обнаружили в ДНР склад с украденными ВСУ церковными ценностями

РИА: ВС РФ обнаружили в Красногоровке склад с украденными церковными ценностями
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска обнаружили в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР) склад с украденными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) церковными ценностями. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил российский боец с позывным Полтава.

«Разрушенное здание было. Камни. Но камни, было видно, что они не от взрыва, а именно уложены были. Мы их аккуратно (…) Где-то в течение недели мы это все раскопали», — приводятся в публикации слова военного.

Отмечается, что на самодельном складе хранились Евангелие, иконы, кресты и евхаристическая утварь.

Ранее в Госдуме рассказали о продаже на Украине икон из оккупированного ВСУ монастыря. По словам депутата Ольги Германовой, на украинских сайтах можно найти в продаже образы, вывезенные украинскими военными из Горнальского монастыря Курской области.

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