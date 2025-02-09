В Госдуме рассказали о продаже на Украине икон из оккупированного ВСУ монастыря

Депутат ГД Германова: Иконы из оккупированного ВСУ монастыря продают в интернете

Иконы, вывезенные из оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горнальского монастыря Курской области, продаются на украинских сайтах. Об этом рассказала депутат Государственной Думы (Госдума, ГД) и член комитета по культуре Ольга Германова, ее слова приводит РИА Новости.

«Когда я увидела, что продают наши иконы, на украинском сайте, понимаете, это очень больно. Поэтому, культура и музеи – это тоже очень важно, это то, что мы оставим нашим детям», — сказала Германова.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о случаях мародерства в курском приграничье.