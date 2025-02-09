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01:22, 9 февраля 2025Россия

В Госдуме рассказали о продаже на Украине икон из оккупированного ВСУ монастыря

Депутат ГД Германова: Иконы из оккупированного ВСУ монастыря продают в интернете
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Иконы, вывезенные из оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горнальского монастыря Курской области, продаются на украинских сайтах. Об этом рассказала депутат Государственной Думы (Госдума, ГД) и член комитета по культуре Ольга Германова, ее слова приводит РИА Новости.

«Когда я увидела, что продают наши иконы, на украинском сайте, понимаете, это очень больно. Поэтому, культура и музеи – это тоже очень важно, это то, что мы оставим нашим детям», — сказала Германова.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о случаях мародерства в курском приграничье.

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