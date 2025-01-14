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03:32, 14 января 2025Бывший СССР

Мирошник заявил о мародерстве ВСУ

Мирошник заявил о свидетельствах мародерства ВСУ и расстрелов ими мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

По мере освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий, в том числе в Курской области, появляются все новые и новые свидетельства мародерства украинских бойцов. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«По мере освобождения новых территорий мы сталкиваемся с большим количеством новых фактов преступных деяний киевского режима», — указал он.

По его словам, случаи «тотального мародерства» зафиксиваны в Донбассе и Курской области. Он отметил, что ВСУ грабили офисы, магазины, склады.

Кроме того, он обвинил ВСУ в том, что они расстреливают мирных жителей, не желающих покидать свои дома. «Так было в Селидово, так было в Часовом Яре, так было в Авдеевке», — подчеркнул посол.

Ранее власти в атакованной ВСУ Курской области сообщили о случаях мародерства.

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