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23:59, 8 февраля 2025Россия

Хинштейн предложил создать горячую линию по вопросам мародерства

Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о мародерстве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о случаях мародерства в курском приграничье. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что большинство жителей приграничных районов Курской области хотят вернуться домой. Глава региона подчеркнул, что в данный момент ведется разработка программы восстановления пострадавших населенных пунктов.

Ранее и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб региона от вторжения Вооруженных сил Украины в 750 миллиардов рублей. По его словам, обстановка в приграничье все еще стабильно напряженная.

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