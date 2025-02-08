Хинштейн предложил создать горячую линию по вопросам мародерства

Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о мародерстве

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о случаях мародерства в курском приграничье. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что большинство жителей приграничных районов Курской области хотят вернуться домой. Глава региона подчеркнул, что в данный момент ведется разработка программы восстановления пострадавших населенных пунктов.

Ранее и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб региона от вторжения Вооруженных сил Украины в 750 миллиардов рублей. По его словам, обстановка в приграничье все еще стабильно напряженная.