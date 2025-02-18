ВСУ перебросили соединения на границу с Брянской и Курской областями

Подпольщик Лебедев: ВСУ перебросили силы в Шосткинский район Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили большое количество соединений и военной техники в Шосткинский район Сумской области. О концентрации сил украинской армии на границе с Брянской и Курской областями рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В том месте такой зигзаг границы, что и Брянская, и Курская область рядом. Глухов — это восточная часть Шосткинского района. Очень много лесов и различных складок местности, а в выселенные села крайне удобно заселяться», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Он добавил, что наибольшая концентрация украинских солдат наблюдается в районах населенных пунктов Баничи-Перемога-Глухов, а также у села Мирополье.

Ранее Лебедев рассказал о срыве железнодорожной логистики ВСУ на занятой Киевом территории Запорожской области. По его словам, пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф.