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11:04, 18 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили соединения на границу с Брянской и Курской областями

Подпольщик Лебедев: ВСУ перебросили силы в Шосткинский район Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили большое количество соединений и военной техники в Шосткинский район Сумской области. О концентрации сил украинской армии на границе с Брянской и Курской областями рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В том месте такой зигзаг границы, что и Брянская, и Курская область рядом. Глухов — это восточная часть Шосткинского района. Очень много лесов и различных складок местности, а в выселенные села крайне удобно заселяться», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Он добавил, что наибольшая концентрация украинских солдат наблюдается в районах населенных пунктов Баничи-Перемога-Глухов, а также у села Мирополье.

Ранее Лебедев рассказал о срыве железнодорожной логистики ВСУ на занятой Киевом территории Запорожской области. По его словам, пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф.

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