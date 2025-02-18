В Запорожской области на сутки нарушили железнодорожную логистику ВСУ

Пророссийское подполье ликвидировало в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что это позволило нанести удар по поезду с личным составом. По словам Лебедева, после обесточивания железной дороги подполье нанесло удар беспилотниками по одному из поездов с личным составом украинских бойцов, который вынужденно остановился. Остальные военные грузы направили в объезд.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу, который является стратегически важным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприятием.