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07:57, 18 февраля 2025Бывший СССР

Подполье сорвало железнодорожную логистику ВСУ в Запорожье

В Запорожской области на сутки нарушили железнодорожную логистику ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пророссийское подполье ликвидировало в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что это позволило нанести удар по поезду с личным составом. По словам Лебедева, после обесточивания железной дороги подполье нанесло удар беспилотниками по одному из поездов с личным составом украинских бойцов, который вынужденно остановился. Остальные военные грузы направили в объезд.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу, который является стратегически важным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприятием.

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