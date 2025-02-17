Российские военные нанесли серию ударов по стратегическому заводу в Запорожской области

Рогов: Российские военные нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу

Российские военные нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу, который является стратегически важным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприятием. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Минувшей ночью наша армия нанесла серию ударов по стратегическому предприятию Запорожский кабельный завод, выполняющему функции военного обеспечения боевиков ВСУ», — рассказал он.

Политик добавил, что в результате удара были поражены три производственных корпуса завода. Также из строя вышли объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего отключились производственные линии.

Кроме того, Рогов сообщил об остановке производства и ремонта высоковольтных кабелей, используемых в системах связи и противовоздушной обороны ВСУ. По его словам, на заводе производили специальные провода стандарта MIL-STD-1553, используемые в авиации.

