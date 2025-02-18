Второй за месяц россиянин подхватил опасного паразита во время поездки в Азию

Сиб.фм: Житель Новосибирска подхватил опасного подкожного паразита в Камбодже

Житель Новосибирска переехал с женой в Азию и подхватил опасного паразита. Об этом сообщает портал Сиб.фм.

Россиянин Дмитрий Фролов рассказал, что сначала они с супругой жили в Таиланде, а в декабре 2024 года перебрались в Камбоджу.

В начале февраля мужчину стал беспокоить зуд, а потом на теле появилась красная сыпь. Сибиряк обратился в местную больницу, и врачи установили, что, предположительно, на пляже ему под кожу проникла мигрирующая личинка Larva migrans. Медики пояснили, что этот паразит обычно заражает собак, попадая в почву с их фекалиями, а затем распространяется на окружающую территорию.

Это уже второй за месяц подобный случай. Ранее врачи нашли такого же паразита под кожей россиянина, который подхватил его во время поездки в Таиланд. Главврач больницы, в которую обратился за помощью турист, отметил, что за последние несколько лет в связи с ростом популярности азиатских курортов у россиян он и его коллеги все чаще сталкиваются с экзотическими болезнями.