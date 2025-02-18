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15:29, 18 февраля 2025Культура

Юра Борисов отреагировал на прозвище «русский Райан Гослинг»

Актер Юра Борисов заявил, что хотел бы поработать с Райаном Гослингом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Шон Бэйкер и Юра Борисов

Шон Бэйкер и Юра Борисов. Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов отреагировал на слова режиссера «Аноры» Шона Бэйкера, сравнившего его с голливудским актером. Артиста цитирует Associated Press.

Отмечается, что кинематографист описал Борисова словами «русский Райан Гослинг». «Я люблю Райана Гослинга и очень заинтересован в том, чтобы когда-нибудь поработать с ним. Я видел его фильмы. Он играет очень-очень круто. Но я не знаю, что он [Бэйкер] имеет в виду. Давайте спросим Шона», — посмеялся актер.

Ранее актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих впечатлениях от работы с Юрой Борисовым на съемочной площадке сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

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