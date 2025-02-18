Юра Борисов отреагировал на прозвище «русский Райан Гослинг»

Актер Юра Борисов заявил, что хотел бы поработать с Райаном Гослингом

Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов отреагировал на слова режиссера «Аноры» Шона Бэйкера, сравнившего его с голливудским актером. Артиста цитирует Associated Press.

Отмечается, что кинематографист описал Борисова словами «русский Райан Гослинг». «Я люблю Райана Гослинга и очень заинтересован в том, чтобы когда-нибудь поработать с ним. Я видел его фильмы. Он играет очень-очень круто. Но я не знаю, что он [Бэйкер] имеет в виду. Давайте спросим Шона», — посмеялся актер.

Ранее актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих впечатлениях от работы с Юрой Борисовым на съемочной площадке сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».