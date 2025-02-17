Жена Кончаловского заявила о химии с Юрой Борисовым

Юлия Высоцкая назвала Юру Борисова талантливым и рассказала о химии между ними

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих впечатлениях от работы с Юрой Борисовым на съемочной площадке сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Своими мыслями о молодом артисте она поделилась в официальном Telegram-канале.

По словам артистки и супруги постановщика проекта, во время съемок с Борисовым она поняла, насколько он талантливый человек.

«Юра обладает талантом создавать химию. Говорят, красота — это талант, а есть еще любовь камеры, тоже дается свыше. Борисова камера любит, видно с самых первых его работ. И с каждым проектом он становится круче. Давайте порадуемся», — написала Юлия.

Также Высоцкая отметила, что люди застали беспрецедентный момент — русский актер стал звездой мирового кино.

«Российский актер выступает на мировой сцене. Именно как самостоятельный художник. Не часть команды фильма на иностранном языке и не в качестве голливудского актера русского происхождения!» — отметила она.

Ранее стало известно, что Юра Борисов заявил об усталости от шумихи вокруг его роли в фильме американского независимого режиссера Шона Бейкера «Анора». Благодаря этому перфомансу актер получил несколько престижных наград западных кинопремий, а также попал в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший актер второго плана». Такого успеха до него не достигал ни один российский артист.