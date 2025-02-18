Захарова: Позиция Хойсгена вызвана не финансовой подоплекой, а бациллой

Позиция главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена по России выскана не финансовой подоплекой, а «внутренней бациллой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Закономерное завершение какой-то внутренней нечеловеческой озлобленности», — оценила она высказывание политика об «умиротворении» России.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Хойсген не стеснялся своей русофобии и жил какой-то особой ненавистью к России. Дипломат также прокомментировала новость о наличии у главы Мюнхенской конференции квартиры в Нью-Йорке. Она подчеркнула, что его позиция вызвана не финансовой подоплекой, а «внутренней бациллой».

Ранее стало известно, что Хойсген приобрел недвижимость в США в 2020 году, под конец первого президентского срока Дональда Трампа. Согласно документам, квартира обошлась политику в 780 тысяч долларов.