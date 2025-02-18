Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 18 февраля 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Молдавии

Захарова: Закрытие Русского дома в Молдавии продолжает курс Кишинева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Молдавии. По ее словам, это является продолжением антироссийского курса властей страны, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы расцениваем это решение как продолжение антироссийского курса властей Молдавии и подлость в отношении собственного народа», — заявила Захарова.

Она добавила, что граждане республики просят обучение по российским программам, но их мнение игнорируется властями.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии прекратил действие совместного с Россией соглашения о функционировании культурных центров. Это произошло на фоне новостей о падении двух дронов на юге республики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Помощник президента России высказался о начале контактов с США по Украине

      Лолита пожаловалась на размер своей пенсии

      Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан

      Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках

      Госдума ратифицировала договор о Союзном государстве

      Помощник президента России подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде

      Ушаков высказался о деталях встречи Путина и Трампа

      Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам

      Харви Вайнштейн решил судиться с родным братом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше