Захарова: Закрытие Русского дома в Молдавии продолжает курс Кишинева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Молдавии. По ее словам, это является продолжением антироссийского курса властей страны, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы расцениваем это решение как продолжение антироссийского курса властей Молдавии и подлость в отношении собственного народа», — заявила Захарова.

Она добавила, что граждане республики просят обучение по российским программам, но их мнение игнорируется властями.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии прекратил действие совместного с Россией соглашения о функционировании культурных центров. Это произошло на фоне новостей о падении двух дронов на юге республики.