В Молдавии разорвали в одностороннем порядке одно соглашение с Россией

МИД Молдавии прекратил действие договора с Россией о культурных центрах

МИД Молдавии прекратил действие совместного с Россией соглашения о функционировании культурных центров. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране», — говорится в сообщении. Произошло это на фоне новостей о падении двух дронов на юге республики.

До этого МИД Молдавии вызвал посла России в Кишинев из-за того же инцидента. Цель этого действия «выразить решительный протест против этих неприемлемых действий».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что обломки дрона, упавшие на юге Молдавии, принадлежат беспилотнику типа «Шахед», который якобы был запущен Россией. «Беспилотники "Шахед" нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван», — написала глава государства.