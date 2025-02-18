Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию

Президент Украины Зеленский отменил поездку в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я не знаю, кто там будет оставаться [в Саудовской Аравии], кто будет ехать. (...) Я не хочу совпадений, и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию», — заявил украинский лидер.

По его словам, для него имеет значение, чтобы партнеры Украины не подумали «что-то лишнее».

Ранее Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России заявил, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы. По его словам, у него «сложилось впечатление», что делегации США и России обсуждали именно ультиматум.