Дубинский: Охраняющий Зеленского британский спецназ однажды превратится в конвой

Британский спецназ, который сейчас занимается охраной президента Украины Владимира Зеленского, может рано или поздно его арестовать. Об этой угрозе заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады республики Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«(Зеленский — прим. «Ленты.ру»), обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой», — предупредил украинский парламентарий.

Ранее стало известно, что США перед личной встречей вице-президента Джея Ди Вэнса и Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности поставили условие Киеву. Его выполнения удалось избежать, но не уточняется, каким образом Украина смогла этого добиться.